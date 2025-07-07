ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¡¢WEST.¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¡×´ë²è¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥Õ¥©¥È①～⑥ 7·î5Æü¤Î15»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTHE MUSIC DAY 2025