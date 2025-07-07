HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤ÈME:I¡Ê¥ßー¥¢¥¤¡Ë¤ÎMIU¡Ê¥ß¥¦¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ñ¥×¤ÎÇ°´ê¡×HANA¥â¥â¥«¤ÈME:I¥ß¥¦¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹ ¢£¡ØÆü¥×¡Ù¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿HANA¥â¥â¥«¡õME:I¥ß¥¦¤¬ÍÙ¤ë¡ÖBurning Flower¡× 2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ME:I¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥â¥«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë