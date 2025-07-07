-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¤ÎÆÃ½¸¤¬¡¢7·î9Æü(¿å)¡Á7·î15Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦À¾Éð¿·½É±ØÁ°¤Î¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£ ¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Îã´±ÇÁü½¸(Blu-ray / DVD)¡ØGÁ´¹ñ³«ïóã´ -Å·¥ÈÃÏ-¡Ù¤è¤ê¡ÖSchmerz¡×¡ÖJAPPARAPAN ~Japanese Party~¡×¡Ö¤­¤Á¤å¤Í¤Î¤è¤á¤¤¤ê¡×3¶Ê¤Î³Ú¶Ê±ÇÁü¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÊü±Ç¡£100m¡ß3²èÌÌ¤Î¹âÀººÙLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ ã´±ÇÁü½¸(Blu-ray / DVD)¡ØGÁ´¹ñ