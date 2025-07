ENHYPENによる日本2都市での初スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』(以下、「SUMMER EDITION」)が、味の素スタジアムからスタートした。【写真】「ニキの色気が…」ENHYPEN“オトナの魅力”この「SUMMER EDITION」は、昨年11月から今年1月にかけて行われた日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』(以下、「WALK THE LINE」)の追加公演にあた