2014年、イタリアの名門カロッツェリア「ベルトーネ」が破産申請したことは、自動車界に大きな衝撃を与えた。創設から100年を超える歴史を持つ老舗の終焉は、自動車デザイン界における一つの時代の終わりを意味していた。そんなベルトーネの最後の輝きを放った車両が、2012年に発表されたワンオフモデル「ヌッチオ」である。【画像】ベルトーネがワンオフで手掛けた”現代版”ランチア・ストラトス・ゼロ（写真22点）ベルトーネ創