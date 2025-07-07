歌手の大原櫻子が6日にインスタグラムを更新。始球式に参加したオフショットを公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。【写真】大原櫻子、ユニフォーム＆ドアラの耳カチューシャ姿（ほか3枚）大原が投稿したのは、6日に名古屋バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ対ヤクルトスワローズの始球式でのオフショット。複数公開されている写真には、ユニフォーム姿の自撮りやドラゴンズのマスコット、ドアラの耳カチ