¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡ÛIZ*ONE¡Ê¥¢¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë½Ð¿È¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥ó¥Ó¡¢Èþ¥Ð¥¹¥Èµ±¤¯ÂçÃÀ°áÁõ»Ñ¢¡¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¡¢¶»¸µÂçÃÀ³«¤­°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡Ö2025 Waterbomb Behind¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÀÖ¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë