7·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜ½á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û①Ìò°áÁõ¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¾¾ËÜ½á②¾¾ËÜ½á¡õ¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û①¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¾¾ËÜ½á②ÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÍ½¹ð ¢£¥á¥¬¥Í¡ßÇò¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä°áÁõ¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¾¾ËÜ½á ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Á¥Î¥Ñ¥ó