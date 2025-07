カリブ海沿岸でStarlinkのアンテナを搭載した無人麻薬潜水艇がコロンビア海軍に拿捕(だほ)されました。この船は1.5トンのコカインを輸送する能力があり、衛星ネット通信で遠方への航海を実現していました。Colombia seizes first unmanned narco-submarine with Starlink antennahttps://www.france24.com/en/americas/20250702-colombia-narco-submarine-starlinkDrone "narco sub" - equipped with Starlink antenna - seized fo