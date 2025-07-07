プロ野球・北海道日本ハムファイターズは７日、北海道北広島市内で記者会見を開き、現在千葉県鎌ヶ谷市にある二軍の機能を、２０３０年をめどに北海道内へ移転する意向を発表した。球団の栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）は会見で、「選手を育成できる拠点として、どこにもない世界一の施設を作る」と説明した。二軍の鎌ヶ谷スタジアムは周辺の室内練習場や選手寮を含めて老朽化しているほか、道内を拠点と