¢¡Âè£¶£±²ó¼·Í¼¾Þ¡¦£Ç£³¡Ê£··î£±£³Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï³Ê¾åÄ©Àï¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡££²ºÐ»þ¤Ï¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ç£¶Ãå¤Ê¤¬¤é¾¡¤ÁÇÏ¤È£°ÉÃ£´º¹¡¢µþÀ®ÇÕ¤Ï£³Ãå¤È½Å¾Þ¤Ç°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç£¶Àï¤·¤Æ£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ò£´¡Ó¡Ò£´¡Ó¡Ò£·¡ÓÃå¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥Ö