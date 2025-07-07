¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤Ë½Ð±é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡Ö¾·¤­Ç­¡×¤ò¤Þ¤Í¤¿?¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó?¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿ÅöÆü¤Ï¶ÛÄ¥