¡ÚÂè54ÏÃ¡Û 7·î7Æü ÌµÎÁ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï7·î7Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ë¤Æ¸¶ºî¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò»á¡¢ºî²è¡¦MAAM»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×Âè54ÏÃ¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤ì¤è¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×¤Ï¡¢½÷»ÒÀìÌç¤ÎÎ¢³ÊÆ®ÃÄÂÎ¤ÇÀï¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿³ÊÆ®¥É¥é¥Þ¡£Âè54ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¶§°­¼ü¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÐÀï¥«ー¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥êー¤È¤ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£