¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯6·î23Æü¡Á29Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥·¥ë¥Ð¡¼MD3Y4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë2°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB ¥Ö¥ë¡¼MD4A4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë3°ÌLUCA Tablet TE10D1M64 ¥°¥ì¡¼TE10D1M64-KV1H¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ë4°ÌLAVIE Tab T8T0855/GAS¡ÊNEC¡Ë5°ÌLAVIE Tab T11T1165/KAS¡ÊNEC¡Ë6°Ì11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 128G