´Ýµµ·Ù»¡½ð 2025Ç¯4·î¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ç¡¢ÃËÀ­¡ÊÅö»þ35¡Ë¤ÎÆ¬¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï4·î8Æü¸á¸å9»þ²á¤®¡¢´Ýµµ»Ô·´²ÈÄ®¤Î²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ­¡ÊÅö»þ32¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¿ÏÅÏ¤ê22¥»¥ó¥Á¤ÎÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ÃË¤ÏÌó30Ê¬Á°¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤ÎÆ±Î½¤ÎÃËÀ­¡ÊÅö»þ35¡Ë¤ÎÆ¬¤ò