2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤Þ¤À½Ð¾ì48¤«¹ñ¤Ï½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢¡ØABEMA¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËêÌîÃÒ¾Ï¤È°ìÂ­Áá¤¤²¾ÁÛWÇÕÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç±óÆ£¤Ï¡¢WÇÕ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡£¡Ê2022Ç¯Âç²ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼