¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï£··î£¶Æü¡¢J£²Âè22Àá¤Ç°¦É²FC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ÃæÂ¼Î¼ÂÀÏ¯¤À¡££±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿73Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤éÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶Ë¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£ÃæÂ¼Î¼ÂÀÏ¯¤Î¸«»ö¤ÊÁÀ¤¤¤Èµ»½Ñ¡ª28ºÐMF¤¬·«¤ê½Ð¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬ÃíÌÜ¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú