Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï6·î24Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤ÇÆüËÜ·Ý½Ñ±¡¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤é¤ò¾·¤¤¤¿Ãã²ñ¤ò³«¤«¤ì¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÉÙÌîÍ³Íªµ¨´ÆÆÄ¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁõ¤¤¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥ë