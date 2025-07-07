ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµÚÀî¸÷Çî¡Ê55¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬7Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢6Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¤â±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó³«ºÅ±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿µÚÀî¸÷Çî¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025¡ØDISCO¡ùENDORPHIN¡Ù¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÚÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ÎÃæ»ß¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¡Û¤Ç¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø