「Re・De(リデ)」より、電気圧力鍋の新型「Re・De Pot(リデポット)」の応援購入プロジェクトを、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年7月7日(月) 12:00より開始します。 Re・De「Re・De Pot(リデポット)」  「Re・De(リデ)」より、電気圧力鍋の新型「Re・De Pot(リデポット)」の応援購入プロジェクトを、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年