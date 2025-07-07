¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬6Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥è¥ó¡ÊDAYEON¡Ë¤¬¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKep1er¥À¥è¥ó¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¢¡¥À¥è¥ó¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥óÆ±Æü¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥é¥·¡¼¥À¡ÊRasheeda¡Ë¤Î¡ÖMy Bubble Gum¡×¤ò¥À¥è¥ó¤¬ÍÙ¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ü¥Ö¥Ø