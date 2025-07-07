¤­¤Î¤¦¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤ò2²óÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë´ÑÂ¬¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Î½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤Ë¤â¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤Ë¤¤¤¿28¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½½ÅçÂ¼¤Ç¤ÏÀè·î21Æü¤«¤é¤Î°ìÏ¢¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï1600²ó¶á¤¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿ÌÅÙ5¼å°Ê¾å¤Ï8²ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÂ«¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Åç³°ÈòÆñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë59¿Í¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°­ÀÐÅç¤«¤éÈòÆñ