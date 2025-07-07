¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï7Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤ÇÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë»°¤Ä¤Î¹Á¤ò¶õÇú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬2023Ç¯¤Ë¹È³¤¤ÇÙ½Êá¤·¤¿ÆüËÜÍ¹Á¥±¿¹Ò¤Î²ßÊªÁ¥¤â¹¶·â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£