ÃËÀ­¤Ï¡Ö¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°¦¾ð¤ò¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÃËÀ­¤Ç¤â¹¥¤­¤Ê½÷À­¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¡Ö¹¥¤­¤Ê½÷À­¤È°ì½ï¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà½÷¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÁÛ¤¤¤¬Í¯¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤ËÉ½¾ð¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Î¨Àè¤·