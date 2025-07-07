¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Åì³¤ÃÏÊý¤Ï7Æü¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 7Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤é³ÆÃÏ¤È¤â¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï¸á¸å0»þÈ¾¸½ºß¤Ç37.5¡î¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢°¦ÃÎ¤ÎË­ÅÄ¤ä´ôÉì¤ÎÍ¬ÈåÀî¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Ç¤Ë35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüÃæ¤Î