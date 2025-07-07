µîÇ¯8·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Î¼«Âð¤ÇÁÄÊì¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö»þ18ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìµ¿¦¤ÎÅö»þ18ºÐ¤ÎÃË¤ÏµîÇ¯8·î¡¢ÃæÀî¶è¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ78ºÐ¤ÎÁÄÊì¤Î¼ó¤ò»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ±äÄ¹¥³ー¥É¤ÇÄù¤á¤Ä¤±¡¢ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 7Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Ê¤É¤«¤éÊÝ