¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/07¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÈýÌÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡ÖÇ­¤¸¤ã¤é¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈýÌÓ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¸å¤Î¼Ì¿¿¢¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢ÈýÌÓ¤òÇöÎÐ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï5Æü¡¢¡Öº£¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈýÌÓ¤òÇöÎÐ¤ËÀ÷¤á¤Þ¤¹¡×¤È»öÁ°¤ËÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£6Æü¤ËÅê