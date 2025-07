【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■四季折々の映像美と重なる予告と新キャスト、さらにティザービジュアル第3弾も解禁! 松村北斗(SixTONES)主演の映画『秒速5センチメートル』(10月10日全国公開)劇中歌として、山崎まさよしの名曲「One more time, One more chance ~劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster~」が使用されることが決定。劇中歌を使用した予告が解禁となった