¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¥Ï¥·¥´¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÈÆ±¾ðÉ¼¡É»²±¡Áª¡Ê£··î20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£··î£³Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤ÎÊÉ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¸«¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£Ìµ½êÂ°¤Î»ä¤À¤«¤é¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª¡×¤½¤¦À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é¸øÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ÆÌµ½êÂ°¤È¤·¤ÆÅìµþÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡Ê50¡Ë¤À¡£Æ±»á¤Ï»²±¡Áª¸ø¼¨£²ÆüÁ°¤Î£··î£±