²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬6Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½ÕON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ÇÂçºå¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ä¤é¤¬»¥ËÚ¤ËÍè¤¿»þ¤Ï²¶¤¬¤¹¤¹¤­¤Î¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤ÏÍî¸ì²È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Íî¸ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤¬¥Ö¥Ä