Twitterの創業者として有名なジャック・ドーシー氏がBluetoothを用いたP2Pチャットアプリ「bitchat」を開発中であることを明らかにしました。記事作成時点ではiPhone向けの開発版が配布されています。my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes.TestFlight: https://t.co/P5