目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramを更新。ストーリーズにてジェシー（SixTONES）との自撮りショットを公開し、話題を集めている。 【画像】目黒蓮（Snow Man）× ジェシー（SixTONES）×小瀧望（WEST.）×小島健（Aぇ! group）の4ショット ■目黒蓮（Snow Man）× ジェシー（SixTONES）×小瀧望（WEST.）×小島健（Aぇ! group）が 「Real Face」をパフォーマンス！ 目黒とジェシӦ
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