¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê32¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡×¡ÊÌë9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢16ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç½Ð»º¤·¤¿Èþ¿Í¥Þ¥Þ¤òÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿10Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê÷´ß¤Ï¡ÖÃæ3¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢16ºÐ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÏAKB48¤ÎÁ´À¹´ü¡£¡ÖAKB¤¬°ìÈÖ¤³¤³¤«¤é¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÄÁ´Á³·ëº§¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤«¤é