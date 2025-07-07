¡ÊC¡Ë2025¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÃæÌîÍ­¼Ó¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢À±Çµ¤¢¤ó¤Ê¡¢²ÏÂ¼²Ö¡¢Çë¸¶¸î¡¢½©Ã«°êÊã¡¢Áý°æ¸Ð¡¹¡¢°ÂÃ£ÌÚÇµ¡¢Áó°æ½Ü¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÄÔÂ¼¿¼·î»á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼·Í¼¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¡¹¤Î´ê¤¤¤´¤È¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òÇØ