¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ë»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£»²±¡Áª¡Ê20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅêµ¡ÌÜÅª¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤ä°ÜÌ±À¯ºö¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤ÎËà»¤¤¬µ¯¤­¤ë¤Ê