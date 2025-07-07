´Æ½¤°å»Õ¡§·ª¸¶ ÂçÃÒ¡Ê°å»Õ¡Ë 2017Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÆîÉôÉÂ±¡¤Ë¤Æ½é´ü¸¦½¤½¤Î»¡£2019Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø´ã²Ê³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¡£Æü¡¹¤Î¿Ç»¡¤ÎËµ¤é¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢m3¤äÆü·Ð¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¡Ö»ë³¦¤Î¼Á¡áQuality of vision¡ÊQOV¡Ë¡×¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´ã²Ê´ØÏ¢¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À­¤ò´¶¤¸¡¢Æü¡¹¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡£ ³ÑËì²½³Ø