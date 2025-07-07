²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå»°½ÅÂç²ñ¡¢5Æü¤Ï¸©Æâ4¤Ä¤Îµå¾ì¤Ç1²óÀï7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¡¼¥à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¡£»ÍÆü»ÔÇÀ·Ý¤¬º£Âç²ñ¥·¡¼¥É¹»¤Î¾¾ºå¾¦¶È¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2²óÉ½¡¢¾¾ºå¾¦¶È¤Ï¡¢5ÈÖ¡¦ÀÐ»³¡¢6ÈÖ¡¦¾åÅÄ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢7ÈÖ¡¦ËÌÀî¡£¤µ¤é¤Ë8ÈÖ¡¦°æ¥Î¾å¡£¾®µ»¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¾¾ºå¾¦¶È¤ÏÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤Î²óÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó8ÅÀ¡£Áê¼ê¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»ÍÆü»ÔÇÀ·Ý¤Ï5²óÎ¢¡¢Ï¢Â³