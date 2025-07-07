¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç?¡ÖÂè£·²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÂåÉ½¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¼«¤é¤â£Á£Ë£Â¥Á¡¼¥à£¸¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë?¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î½÷¿À?Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤¬?ÂåÉ½?¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¶å½£¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¡£´ØÅì