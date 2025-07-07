2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ØÍè¾ìÍ½Ìó¤Ê¤·¤ËÆþ¾ì¤Ç¤­¤ë¡ÖÍ½Ìó²ÄÇ½°ú´¹·ô¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò7·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥Þ¥ë¥ÁÃ¼Ëöµ¡¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°ìÉô¤Î´ü´Ö¡ÊÆÃÄêÆü¡Ë¤ò½ü¤­¡¢Íè¾ìÍ½Ìó¤»¤º¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ØÆþ¾ì¤Ç¤­¤ë¡£²ñ´ü¸åÈ¾¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢°ú´¹·ô¤òÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëÆü¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Íè¾ìÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½Æü¤ò