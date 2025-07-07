¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÖMIRAISE¡×ÂåÉ½¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡õCEO¤Î´äÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó=2025Ç¯4·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢Ìç´Ö¿·Ìï»£±Æ ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÖMIRAISE¡×ÂåÉ½¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡õCEO¤Î´äÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¤¬¡¢½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢µ¯¶È²È¡×¤È¡Ö³¤³°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÊý¿Ë¤òÄê¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤­¤¿ÊÉ¤äºÃÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡Ë¤Î