¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì NY¥À¥¦¡§ÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Î½ËÆü¤Î¤¿¤áµÙ¾ìNASDAQ¡§ÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Î½ËÆü¤Î¤¿¤áµÙ¾ì 1.³µ¶· ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ 2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù ¼çÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 3.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£7ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï¡¢144±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤Ç¤¢