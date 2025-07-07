£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£·Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£¶Æü¤Ë¿Í¸¢¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾ÚÈÖÁÈ¡Ö¸¡¾Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡ÁÈ¿¾Ê¤ÈºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö£Ã£Í¤Ê¤·¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤¬¡Ö½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¾å¼Á¤Ê¥­¥ã¥Ð¾î¤À¡×¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÇÇä¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥Ê¥¦