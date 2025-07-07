·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î°ìÇ¯´Ö¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¾®Ãæ¹âÀ¸¤Î¿ô¤Ï2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¿¦¶ÈÊÌ¼«»¦¼Ô¿ô¤ÎÅý·×°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤Î529¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¡Ú¿Þ¤Ç¸«¤ë¡ÛÇ¯¡¹Áý¤¨¤ë¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬»ùÆ¸µÔÂÔÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·ï¿ô»ùÆ¸ÀÄÇ¯´ü¤Î¼«»¦¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä²ÈÄí´Ä¶­¡¢Í§¿Í´Ø·¸¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¾õ¶·¤¬½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤³¤É¤âÄ£¡×¡Ë