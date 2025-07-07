MLBµ¡¹½¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢16Æü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­¡Ê26¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¡£ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê37¡Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é5¿Í¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê3¿Í¤Î½Ð¾ì¤ÏºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢