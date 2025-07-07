¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤¬¥é¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Ø¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼5¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹âÀ­Ç½EV¡ØA290¡Ù¤Î¥é¥ê¡¼»ÅÍÍ¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5Ëü9990¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1020Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÅÅÆ°¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡Ú¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290 GTS¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´24Ëç¿··¿A290¥é¥ê¡¼¤Ï¶¥µ»ÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÂçÉý¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÁõ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤È¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¥é¥ê¡¼    ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌÁ°