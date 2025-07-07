ÃæµïÀµ¹­»á¤ÎÌäÂêÈ¯³Ð°ÊÍè¡¢¤¤¤Þ¤À·ã¿Ì¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤¬¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Á°ÊÔ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤äNHK¤âÌ±Êü¥­¡¼¶É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ½¢¿¦¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡§½¢¿¦¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°100°Ì¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¾ÃÌÇ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Û¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¹â¼ýÆþ¡Ä¡×¥Æ¥ì¥Ó¶É5¼Ò¤Î¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯´ÖµëÍ¿¡×µëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤ò¸«¤ë