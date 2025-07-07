¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢6·î23Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û´ÔÎñ¤Î¡ÈÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡É¤òÃå¤³¤Ê¤¹¾®Àôº£Æü»Ò2012Ç¯¤ÎÂè1ºî¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤È³ùÁÒ»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¡¦Ä¹ÁÒÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸À¤Âå¤Î»Å»ö¤äÎø¤ÎÇº¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½