¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ö¤æ¤æ¤·¤­¡×»öÂÖ¤Ê¤Î¤«¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔºÆ³«È¯»ö¶È¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢´°Î»»þ´ü¤Î±ä´ü¤äÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¤½¤¦Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯3·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¸å¡¢JRÃæÌî±ØÁ°¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤ÎÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸å³Ú±à¡ÊÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅÔÆâ¤«¤é¡¢¼è¼ê¡Ê°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¡Ë¤ä´ôÉì¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡ËÅù¡¹¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤«¤éÃÏÊý¤Þ¤Ç¡¢·×²èÊÑ¹¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê