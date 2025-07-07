¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂçÌøËãÍ§¡Ê32¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÆú¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖOver the Rainbow¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÇØÃæ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¹õ¤¤Çò¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Çò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤Ë¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È²Í¤«¤Ã¤¿Æú¤¬±Ç¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤Î1¥ö·î´Ö¡¢Æú¤ò½µ¤Ë2²ó¤Ï¸«¤Æ¤ëº£½Õ¤Ï±Ç²èWicked¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¸¶ºî¤Î¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡