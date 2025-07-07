¼¡´ü¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖRedmi 15C 5G¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø¡ª¼Ì¿¿¤Ï´ûÂ¸¤ÎRedmi 12CÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤Î¹ñÌ³±¡¤ËÂ°¤¹¤ë¹©¶ÈÏÂ¿®Â©²½Éô¡ÊMinistry of Industry and Information Technology¡§MIIT¡Ë¤Ç¤ÏXiaomi¤ÎÌ¤È¯É½¤Ê¼¡´ü¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖRedmi 15C 5G¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ö2508CRN2BC¡×¤¬¡Êµö²Ä¾Ú¹æ¡§2025-12421¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÉÕ¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ